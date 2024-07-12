Квитатиани — о Чепурченко: «Мы знаем правду, почему проголосовали за него»

Торнике Квитатини поделился своими душевными переживаниями с Teleprogramma.pro из-за своей ошибки на голосовании в «Выжить в Дубае». Напомним, он поддался на уговоры членов звездной команды и проголосовал против Вячеслава Чепурченко.

Музыкант признался изданию, что оказался слишком наивным в этой ситуации и понял, что людям доверять нельзя.

«Я почувствовал большую грусть, когда услышал, что шоу покидает Слава. За время проекта я понял, что он мой друг и товарищ. И я рад, что это взаимно. После съемок встречались с ним в Москве, посидели, поговорили по душам. Мы знаем правду, почему проголосовали за него. Не раскрываю всех секретов, но зритель сам все увидит и поймет, что к чему», — заинтриговал Торнике.

Знаменитость заверил, что его голос уже ничего не значил. Мало того, это решение он принял вместе со Славой Чепурченко.