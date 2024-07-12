С трудом передвигающуюся Пугачеву ждет длительное лечение, заявила экстрасенс: «Капельница и уколы»

Журналистам удалось заснять Аллу Пугачеву на прогулке в Юрмале, куда она приехала отдохнуть вместе с детьми. 75-летняя Пугачева шла по улице с двойняшками Лизой и Гарри.
На видео, появившемся в Сети, видно, что ноги у Аллы Борисовны худые и жилистые и ей тяжело идти. Она медленно передвигалась, разговаривая с сыном. Фанаты отмечают, что на этих кадрах артистка не выглядит так молодо, как показывает в своих соцсетях. Некоторые пользователи считают, что Алла Пугачева сильно сдала за последние пару лет и, возможно, серьезно больна.
Экстрасенс, парапсихолог
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«У Аллы Борисовны давно есть проблемы со здоровьем. Целый набор определенных возрастных изменений, естественных к 75 годам, включая проблемы с ногами и позвоночником. Конечно, есть болевые синдромы, но ничего смертельно опасного сейчас нет.
Просто в определенные периоды человек в возрасте может чувствовать себя хуже в силу разных обстоятельств, в том числе пережитых стрессов, перенапряжения, бессонницы. Много факторов, которые могут оказывать влияние. Я думаю, что сейчас будет проведено соответствующее лечение. Вижу, что это какая-то капельница и уколы, которые помогут певице восстановиться. Она проживет еще достаточно долгую жизнь, хотя и будет много лечиться», — заявила Миронова.
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