С трудом передвигающуюся Пугачеву ждет длительное лечение, заявила экстрасенс: «Капельница и уколы»

Журналистам удалось заснять Аллу Пугачеву на прогулке в Юрмале, куда она приехала отдохнуть вместе с детьми. 75-летняя Пугачева шла по улице с двойняшками Лизой и Гарри.

На видео, появившемся в Сети, видно, что ноги у Аллы Борисовны худые и жилистые и ей тяжело идти. Она медленно передвигалась, разговаривая с сыном. Фанаты отмечают, что на этих кадрах артистка не выглядит так молодо, как показывает в своих соцсетях. Некоторые пользователи считают, что Алла Пугачева сильно сдала за последние пару лет и, возможно, серьезно больна.

Экстрасенс, парапсихолог Дарья Миронова рассказала, что это связано в большей степени с возрастом певицы. Ей действительно уже тяжело передвигаться, но заболеваний, угрожающих жизни, нет.

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