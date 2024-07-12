Как живет Елена Путылина после «Выжить в Дубае»: сбросила 20 кг, сблизилась с сыном, поверила в себя

Финалистка шоу ТНТ «Сокровища императора» Елена Путылина не на словах знает, что для успеха нужно в какой-то момент выйти из зоны комфорта.

Журналисту Teleprogramma.pro она рассказала, как живет после прохождения испытаний в шоу, которые давались ей явно непросто — как морально, так и физически.