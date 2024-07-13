Семенович выступила против сиквелов популярных фильмов: «Мне интересно самой додумать о судьбах героев»

Актриса Мэрил Стрип снимется в продолжении популярного фильма «Дьявол носит Prada». Съемки киноленты, по данным СМИ, могут начаться уже в 2024 году.
Певица Анна Семенович, комментируя эту новость, заявила, что к сиквелам относится с осторожностью. По ее словам, далеко не всегда продолжение соответствует изначальной истории, да и сравнения неизбежны.
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«Если кино сделано талантливо, это цельное произведение, которое имеет придуманный режиссером финал, и он либо не нуждается в продолжении, либо специально сделан так, что заставляет нас, зрителей, самих поразмышлять о том, что же было дальше. И мне лично всегда интересно самой додумать о дальнейших судьбах героев.
Но есть один любимый советский фильм, продолжение которого я бы посмотрела. Это «Служебный роман». Мне кажется, в нем есть много интересных линий второстепенных героев — от активной Шурочки до секретарши Верочки. И узнать больше об их жизни и характерах, при этом увидеть основной сюжет их глазами, было бы интересно», — призналась Семенович в беседе с Teleprogramma.pro.
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