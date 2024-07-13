Семенович выступила против сиквелов популярных фильмов: «Мне интересно самой додумать о судьбах героев»

Актриса Мэрил Стрип снимется в продолжении популярного фильма «Дьявол носит Prada». Съемки киноленты, по данным СМИ, могут начаться уже в 2024 году.

Певица Анна Семенович, комментируя эту новость, заявила, что к сиквелам относится с осторожностью. По ее словам, далеко не всегда продолжение соответствует изначальной истории, да и сравнения неизбежны.

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