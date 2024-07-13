Юля Михалкова призвала снять продолжение фильма «Вам и не снилось»: «Доброе кино о силе и чистоте первой школьной любви»

Продолжение культового фильма «Дьявол носит Prada» может выйти на широкие экраны в ближайшие годы. Компания Disney снимет сиквел с Мэрил Стрип в главной роли.

Актриса и кинопродюсер Юля Михалкова считает, что в России нужно снять продолжение фильма «Вам и не снилось».

«Прекрасное, доброе советское кино о силе и чистоте первой школьной любви, которой препятствуют родители. Из-за своего эгоизма, своих прошлых обид и неудач. Но подростки вопреки всему остаются верны взаимным чувствам. В сиквеле можно показать, как главные герои, влюбленные друг в друга школьники Катя и Рома, вырастают, потом женятся и, сохраняя любовь, создают семью, стараясь избегать ошибок своих родителей. Только счастливые люди могут создать счастливую семью», — отметила Михалкова в беседе с Teleprogramma.pro.

В свою очередь, солисты дуэта «ЭЛиПС» признались, что любят пересматривать замечательные музыкальные сказки с прекрасными песнями и музыкой.