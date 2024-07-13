Юля Михалкова призвала снять продолжение фильма «Вам и не снилось»: «Доброе кино о силе и чистоте первой школьной любви»

Продолжение культового фильма «Дьявол носит Prada» может выйти на широкие экраны в ближайшие годы. Компания Disney снимет сиквел с Мэрил Стрип в главной роли.
Актриса и кинопродюсер Юля Михалкова считает, что в России нужно снять продолжение фильма «Вам и не снилось».
«Прекрасное, доброе советское кино о силе и чистоте первой школьной любви, которой препятствуют родители. Из-за своего эгоизма, своих прошлых обид и неудач. Но подростки вопреки всему остаются верны взаимным чувствам. В сиквеле можно показать, как главные герои, влюбленные друг в друга школьники Катя и Рома, вырастают, потом женятся и, сохраняя любовь, создают семью, стараясь избегать ошибок своих родителей. Только счастливые люди могут создать счастливую семью», — отметила Михалкова в беседе с Teleprogramma.pro.
В свою очередь, солисты дуэта «ЭЛиПС» признались, что любят пересматривать замечательные музыкальные сказки с прекрасными песнями и музыкой.
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Фото: из личного архива дуэта «ЭЛиПС»
«Одна из них — «Мэри Поппинс, до свидания». Наверняка героев этой киноистории впереди еще ждало немало интересных приключений, которые бы было интересно увидеть на экране.
Но самое главное, что они бы могли исполнить еще очень много замечательных песен, написанных Максимом Дунаевским. Может быть, в записи музыкальных номеров для такого сиквела принял бы участие и наш дуэт. Это было бы здорово», — заявили исполнители.
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