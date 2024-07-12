Анита Цой о сиквелах культовых фильмов: «Было бы интересно узнать, как жили Новосельцев и Кулагина в «Служебном романе»

Артистка настороженно относится к сиквелам. Фото: из личного архива Аниты Цой

При этом певица считает, что любимых советских актеров, ушедших из жизни, никто не сможет заменить.

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Народная артистка России, певица Анита Цой в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, продолжение какого культового советского фильма она бы хотела увидеть. По словам Цой, она с осторожностью относится к сиквелам, особенно любимых картин. 

«Ведь обычно это цельная история, которая оставляет приятное послевкусие у зрителей. К тому же знаю несколько не самых удачных сиквелов советских лент, снятых в наше время. Не буду их называть, чтобы не обидеть создателей. 

Но, наверное, мне было бы интересно узнать, как сложились судьбы детей семьи Кузякиных в фильме «Любовь и голуби», как жили Новосельцев и Кулагина в «Служебном романе». Хотя многих актеров из моих любимых фильмов уже, к сожалению, нет на этом свете. И вряд ли кто-то их может заменить...» — заявила артистка.

Певица Serzh тоже бы хотела увидеть продолжение истории главных героев ленты «Любовь и голуби».

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Фото: из личного архива Serzh

«Я очень люблю сама придумывать истории-продолжение разных фильмов. Фантазировать, как бы складывались судьбы их героев. Было бы интересно увидеть, что было дальше с персонажами моей любимой комедии «Любовь и голуби». 

Особенно интересна линия личной жизни Раисы Захаровны, встретила ли своего единственного. Кем выросли дети и внуки главных героев Кузякиных. Мне кажется, продолжение истории народных героев нашло бы отклик у зрителей», — считает певица.

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