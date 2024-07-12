Анита Цой о сиквелах культовых фильмов: «Было бы интересно узнать, как жили Новосельцев и Кулагина в «Служебном романе»

Компания Disney планирует снять сиквел культового фильма «Дьявол носит Prada». Роль Миранды Пристли снова сыграет Мэрил Стрип.

Народная артистка России, певица Анита Цой в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, продолжение какого культового советского фильма она бы хотела увидеть. По словам Цой, она с осторожностью относится к сиквелам, особенно любимых картин.

«Ведь обычно это цельная история, которая оставляет приятное послевкусие у зрителей. К тому же знаю несколько не самых удачных сиквелов советских лент, снятых в наше время. Не буду их называть, чтобы не обидеть создателей.

Но, наверное, мне было бы интересно узнать, как сложились судьбы детей семьи Кузякиных в фильме «Любовь и голуби», как жили Новосельцев и Кулагина в «Служебном романе». Хотя многих актеров из моих любимых фильмов уже, к сожалению, нет на этом свете. И вряд ли кто-то их может заменить...» — заявила артистка.