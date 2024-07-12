Чем похожи «Последний герой. Русский сезон» и «Дом-2», рассказал Беккужев: «Стандартная история в любых реалити-шоу»

На телеканале ТВ-3 в субботу, 13 июля, выйдет третий выпуск шоу «Последний герой. Русский сезон». Участники выживают в лесу на Алтае и борются за приз в пять миллионов рублей. Некоторые зрители считают, что этот проект становится похож на «Дом-2»: соревнований мало, а герои налаживают быт и постоянно выясняют отношения между собой.

Журналист, ведущий «Дома-2» Антон Беккужев объяснил в беседе с Teleprogramma.pro, почему появилось такое сравнение и что на самом деле общего у двух, на первый взгляд, разных телепередач. По его словам, в любом реалити-шоу есть история со взаимоотношениями и конфликтами между участников.

«И та, и другая программа по своему жанру — реалити-шоу, телевизионный проект, в котором участники погружены в определенные условия и обстоятельства. Главный смысл этих программ в том, что зритель наблюдает за взаимоотношения участников, которые поставлены в некие условия. Просто в «Доме-2» они живут в Подмосковье, либо в Москва-Сити, как сейчас, и там должны выстраивать свои взаимоотношения. Участники «Последнего героя» живут в дикой природе, их цель — не построение романтических отношений, а выживание и борьба за денежный приз. Но конфликты и столкновения — стандартная история в любых реалити-шоу», — отметил телеведущий.

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По его словам, в «Доме-2» абсолютно разные герои с разными психотипами и характерами сталкиваются между собой, конфликтуют и плетут интриги, то же самое происходит и с участниками «Последнего героя», да и вообще любых реалити-шоу, будь то «Звезды в Африке» или даже «Фабрика звезд».