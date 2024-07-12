Кардинальное преображение Джулии Робертс оценила имиджмейкер: «Гламурно и по-голливудски»

Актриса Джулия Робертс впервые за много лет кардинально сменила имидж. Звезда фильма «Красотка» опубликовала в соцсетях фотографии, на которых предстала блондинкой.
Имидж-дизайнера, цветоаналитика, амбассадора Всероссийского сообщества стилистов
«Образ эффектной блондинки контрастирует с ее привычным образом рыжеволосой красавицы. Новый цвет волос придает ее внешности более свежий, молодой и даже слегка игривый вид. Актриса выглядит весьма гламурно и по-голливудски.
В то же время, хотя перемена кардинальная, Джулия сохраняет свои узнаваемые черты лица: выразительные глаза, улыбку и общую структуру лица, что позволяет ей органично вписаться в этот новый для нее имидж», — отметила эксперт.
В целом, по ее оценке, преображение выглядит довольно удачным.
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Фото: соцсети Джулии Робертс
«Джулия Робертс демонстрирует, что ей одинаково к лицу как рыжий, так и блондинистый оттенок, что свидетельствует о ее универсальной, модельной внешности.
Такая трансформация, несомненно, привлечет дополнительное внимание к актрисе и, вероятно, даст ей возможность предстать в новых ролевых образах. В любом случае Робертс продолжает удивлять своих поклонников», — резюмировала Юрина.
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