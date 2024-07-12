Экстрасенс Губаева — о необычных способностях Екатерины Андреевой: «Она этому обучалась»

Телеведущая Екатерина Андреева рассказала в интервью Светлане Бондарчук о своих необычных способностях. По словам Андреевой, она может отбрасывать от себя людей силой мысли и забирать и перерабатывать злую энергию, исходящую от хейтеров. Телеведущая призналась, что интересуется восточными практиками и астрологией.

Екатерина Андреева рассказала, что один раз даже смогла обезвредить маньяка с помощью мысли. Преследовавший ее мужчина был отброшен и упал на землю, а телеведущая села в машину и уехала.

Экстрасенс Рашида Губаева считает, что Андреева говорит правду. Такой вариант, по ее словам, возможен при стрессовых ситуациях, угрожающих жизни человека.

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