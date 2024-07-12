Экстрасенс Губаева — о необычных способностях Екатерины Андреевой: «Она этому обучалась»

Телеведущая Екатерина Андреева рассказала в интервью Светлане Бондарчук о своих необычных способностях. По словам Андреевой, она может отбрасывать от себя людей силой мысли и забирать и перерабатывать злую энергию, исходящую от хейтеров. Телеведущая призналась, что интересуется восточными практиками и астрологией.
Екатерина Андреева рассказала, что один раз даже смогла обезвредить маньяка с помощью мысли. Преследовавший ее мужчина был отброшен и упал на землю, а телеведущая села в машину и уехала.
Экстрасенс
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«При очень сильной энергетике можно оказать такое влияние на другого человека. Я бы не сказала, что у Андреевой есть сильные магические способности. Но она может очень хорошо управлять своими эмоциями и энергетикой. И в этом плане именно через ментальную сферу, когда ей очень нужно, когда встает вопрос жизни и смерти, она может воздействовать энергетически на человека.
То есть она этому обучалась. Где-то проходила обучение. Я не вижу, чтобы это были врожденные способности и она была какой-то ведьмой», — заявила Губаева.
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