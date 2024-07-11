Садальский назвал размер своей пенсии: «Хорошо, что есть работа, иначе бы не выжил»

Певец Григорий Лепс сообщил, что для нормальной жизни и путешествий на пенсии ему нужно как минимум 100 миллионов рублей в год.

Станислав Садальский, комментируя слова Лепса, заявил, что у певца очень хорошая фантазия. Садальский рассказал, что его пенсия со всеми надбавками, включая региональные выплаты, сейчас составляет 60 тысяч рублей.

«Но если бы не было работы, я бы на эту пенсию не выжил, потому что расходы на обслуживание. Это и телефон, и охрана около дома, и водитель, и машина. Другое дело, что у меня профессия такая: я получала удовольствие, а мне еще за это деньги платят», — отметил актер в беседе с Teleprogramma.pro.

Он признался, что даже не представляет, как можно жить на одну пенсию и не работать.

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