Валентина Талызина сообщила, что у нее небольшая пенсия: «Я еще получаю надбавку как народная артистка»

Певец Григорий Лепс заявил, что для нормальной жизни на пенсии ему нужно как минимум 100 миллионов рублей в год. По словам Лепса, он исходил из того, что на пенсии будет путешествовать.

Причем озвученную цифру артист назвал скромной. По его словам, в эту сумму не входят другие повседневные расходы, например на продукты, одежду, обувь и оплату коммунальных услуг.

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина, комментируя высказывание Лепса, заявила, что пенсии у пожилых людей в нашей стране, даже артистов, как правило, небольшие и хорошо, если бы их повысили.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль» .