Озвучен вердикт профайлера Филатова по поводу бойфренда Семенович: «Настороженность»

Анна Семенович была вынуждена дать разъяснения по поводу своего бойфренда Дениса. Она поведала сайту Teleprogramma.pro, что знает о семейном положении избранника: он действительно официально пока не развелся. Однако уже год находится в бракоразводном процессе и фактически давно не живет со своей женой из Германии.

В личном блоге звезда тоже поделилась подробностями о своем мужчине и заверила, что он очень добрый и оказывает помощь и сыну, и своей бывшей женщине. В этот момент певица вела себя немного напряженно и отводила глаза. Поэтому мы попросили профайлера Алексея Филатова , основателя Академии профайлинга, изучить ролик и определить, не скрывает ли Анна Семенович правду от своих поклонников.

«Если они только начали встречаться, то оба находятся в так называемом периоде розовых очков, в котором весь негатив относительно другого в принципе не воспринимается, даже если он объективно есть и является правдой. Надо смотреть, что будет дальше, пока не понятно. Прямого обмана в видео нет, есть незначительная настороженность. Но подчеркну: пока однозначные выводы сделать невозможно», — прокомментировал наш эксперт.