Озвучен вердикт профайлера Филатова по поводу бойфренда Семенович: «Настороженность»

Анна Семенович. Фото: Global Look Pгess

Анна Семенович рассказала поклонникам, что ее возлюбленный на самом деле женат, но временно.

Анна Семенович была вынуждена дать разъяснения по поводу своего бойфренда Дениса. Она поведала сайту Teleprogramma.pro, что знает о семейном положении избранника: он действительно официально пока не развелся. Однако уже год находится в бракоразводном процессе и фактически давно не живет со своей женой из Германии.

В личном блоге звезда тоже поделилась подробностями о своем мужчине и заверила, что он очень добрый и оказывает помощь и сыну, и своей бывшей женщине. В этот момент певица вела себя немного напряженно и отводила глаза. Поэтому мы попросили профайлера Алексея Филатова, основателя Академии профайлинга, изучить ролик и определить, не скрывает ли Анна Семенович правду от своих поклонников.

«Если они только начали встречаться, то оба находятся в так называемом периоде розовых очков, в котором весь негатив относительно другого в принципе не воспринимается, даже если он объективно есть и является правдой. Надо смотреть, что будет дальше, пока не понятно. Прямого обмана в видео нет, есть незначительная настороженность. Но подчеркну: пока однозначные выводы сделать невозможно», — прокомментировал наш эксперт.

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