Калашникова сообщила, что Губин не собирается возвращаться на сцену: «Он сильно болен, лечится»

Певица и актриса Анна Калашникова прокомментировала информацию о возвращении 50-летнего Андрея Губина на сцену. СМИ сообщили, что Губин в конце августа выступит в Сочи. В рамках фестиваля «Новая волна» пройдет его творческий вечер, на котором артист споет пару своих хитов.

Это будет первый выход певца на сцену после 19-летней паузы в карьере. Андрей Губин страдает неврологическим заболеванием, у него есть проблемы с мимикой и дикцией.

По словам Калашниковой, Губин согласился выступить на «Новой волне» по личной просьбе композитора Игоря Крутого.

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