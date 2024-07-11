Калашникова сообщила, что Губин не собирается возвращаться на сцену: «Он сильно болен, лечится»

Певица и актриса Анна Калашникова прокомментировала информацию о возвращении 50-летнего Андрея Губина на сцену. СМИ сообщили, что Губин в конце августа выступит в Сочи. В рамках фестиваля «Новая волна» пройдет его творческий вечер, на котором артист споет пару своих хитов.
Это будет первый выход певца на сцену после 19-летней паузы в карьере. Андрей Губин страдает неврологическим заболеванием, у него есть проблемы с мимикой и дикцией.
По словам Калашниковой, Губин согласился выступить на «Новой волне» по личной просьбе композитора Игоря Крутого.
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«Он никуда возвращаться не хочет, говорит, что сильно болен, у него болит лицо, нервы не выдержали былой славы. А так, конечно, Андрей Губин мог бы снова стать хитмейкером, его песни до сих пор из каждого утюга слышны.
А зачем ему возвращаться? Он болен, лечится. Ему тяжело выступать. На авторских Андрей и так имеет не менее 200 тысяч рублей в месяц. Жилье есть, на лекарство хватает», — рассказала Калашникова.