К чему приведет резус-конфликт у беременной Погребняк — врач Лордкипанидзе: «Наблюдение у доктора»

Четвертая беременность участницы шоу «Сокровища императора» Марии Погребняк проходит не совсем гладко. Своим подписчикам продюсер рассказала, что у нее с будущим малышом резус-конфликт.

У нее положительная группа крови, у вынашиваемого ребенка — отрицательная. Мы обратились к Борису Лордкипанидзе , акушеру-гинекологу, кандидату медицинских наук, эксперту по вопросам репродуктивного здоровья за разъяснением степени проблемы, с которой столкнулась продюсер.

«Если у ребенка резус-фактор положительный, а у матери — отрицательный, то необходимо отслеживать антитела к резус-фактору в организме матери. Если эти резусные антитела не возникают, то это просто требует обычного наблюдения у врача без всяких осложнений. Далее, уже после родов, в течение трех суток матери должен быть введен антирезусный иммуноглобулин — с целью предотвращения возникновения антител в крови непосредственно у матери. Но он больше выполняет превентивную функцию в отношении следующей беременности», — прокомментировал врач.