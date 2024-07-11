Валерия Гай Германика о предложении запретить турецкие сериалы: «Пусть перевоспитывают наших мужиков»

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить турецкие сериалы, которые начали активно показывать в России в последние годы. Он считает, что эти сериалы создают у женщин нереалистичные представления о турецких мужчинах.

Режиссер Валерия Гай Германика в беседе с Teleprogramma.pro раскритиковала инициативу парламентария. По ее мнению, многие российские мужчины проигрывают туркам, которые проявляют заботу о своих женах.

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«Кстати, турки очень заботливые и нежные. Мне много русских женщин говорили это. Пусть перевоспитают наших мужиков, просто цензурой никого не перевоспитать. Нужно собственным примером только. Предлагаю всем неженатым мужчинам в стране взять в жены мать-одиночку с тремя детьми, таких в России много. Это будет вклад в развитие нашей страны и большой пример для остальных мужчин», — считает режиссер.

Валерия Гай Германика уверена, что должно быть много разнообразных сериалов. Она предложила турецким режиссерам переснять свои сериалы «Краткий курс счастливой жизни» и «Школа».