Калашникова не согласилась с Милоновым, призвавшим запретить турецкие сериалы: «Для домохозяек это отдушина»

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с очередной инициативой. Он призвал запретить в России турецкие сериалы.

Парламентарий уверен, что эти сериалы формируют у россиянок нереалистичные представления об иностранцах. Турецкие сериалы Милонов назвал «неправдивыми сказками».

Певица и актриса Анна Калашникова не согласилась с такой точкой зрения. Она считает, что в турецких сериалах нет ничего плохого.

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«Ничего запретного, на мой взгляд, в турецких сериалах нет. Они про любовь. Тема вечная и интересная всем домохозяйкам. Депутат Милонов в данном случае развел непонятную суету на ровном месте.

Я сама сериалы не смотрю, у меня работа, съемки, сын. Но ничего дурного в этих сериалах не вижу. Для домохозяек это отдушина», — заявила артистка в беседе с Teleprogramma.pro.