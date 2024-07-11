Гинеколог о девятой беременности мамы Алисы Тепляковой: «Короткие промежутки между родами грозят осложнениями»

Маму девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой, поступившей в девять лет в МГУ, заметили с округлившимся животом. По всей видимости, в семье ожидается пополнение. Это будет девятый ребенок Натальи Тепляковой и ее мужа Евгения. При этом восьмого ребенка, сына Сулеймана, Наталья родила всего год назад.
Врач акушер-гинеколог
По ее словам, если нет хронических заболеваний и женщина здорова, хорошо себя чувствует и наслаждается материнством, то она может планировать несколько беременностей подряд.
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«Но короткие промежутки после родов, когда организм женщины не успевает восстановиться, могут привести к осложнениям. Это, например, риск кровотечений и обострения хронических заболеваний, возможно, о которых она даже не подозревает в силу того, что у нее много забот по дому с детьми и она просто не успевает обратиться к доктору.
Но даже женщинам, планирующим первую беременность, важно обследоваться. В современных реалиях, когда экология, качество продуктов и воды оставляет желать лучшего, все это может отражаться даже на первой беременности», — отметила гинеколог в беседе с Teleprogramma.pro.
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