Возвращающийся на сцену Губин запишет новый хит, заявила парапсихолог Миронова: «Творчество лечит»

Певец Андрей Губин вернется на сцену после почти 20-летнего перерыва. В конце августа в рамках фестиваля «Новая волна» пройдет его творческий вечер. Губин споет пару хитов, остальные его песни исполнят другие артисты, в том числе Филипп Киркоров и Сергей Лазарев.

Много лет Губин страдает неврологическим заболеванием и стесняется совей внешности, у него есть проблемы с мимикой и дикцией.

Экстрасенс, парапсихолог Дарья Миронова считает, что это выступление изменит жизнь певца и он даже запишет новый хит.

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