Возвращающийся на сцену Губин запишет новый хит, заявила парапсихолог Миронова: «Творчество лечит»

Певец Андрей Губин вернется на сцену после почти 20-летнего перерыва. В конце августа в рамках фестиваля «Новая волна» пройдет его творческий вечер. Губин споет пару хитов, остальные его песни исполнят другие артисты, в том числе Филипп Киркоров и Сергей Лазарев.
Много лет Губин страдает неврологическим заболеванием и стесняется совей внешности, у него есть проблемы с мимикой и дикцией.
Экстрасенс, парапсихолог
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«У Губина достаточно тяжелое эмоциональное и психическое расстройство. Я уверена, что творчество лечит, восстанавливает, поэтому у него есть хорошее будущее. Уверена, что старт будет положительный, позитивный: он зайдет с новым хитом, покажет себя. Ну, конечно, будет много хейтеров и комментариев о том, что он не такой сейчас, как раньше.
Понятно, что возраст дает свое, эмоционально-энергетически человек уже не так может заряжать на сцене. А ведь все-таки зритель чувствует энергетику артиста. Безусловно, Андрей Губин сейчас и Губин 20 лет назад — это абсолютно два разных человека. Но я считаю, что творчество — его психотерапия, которая поможет ему восстановить свой мозг, эмоции, свою жизнь и вернуть энергетику в нужное русло», — заявила Миронова в беседе с Teleprogramma.pro.
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