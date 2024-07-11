Об экспресс-методе похудения Ксении Бородиной — диетолог Мойсенко: «Психосоматику никто не отменял»

Телеведущая Ксения Бородина поделилась в соцсетях своим методом быстрого похудения. Она рассказала, что ей помогают ванна с содой (выводит лишнюю жидкость из организма), аппаратный массаж и экозагар, который визуально убирает три-пять лишних килограммов.

Экспресс-метод Бородиной оценила диетолог Римма Мойсенко. Эксперт считает, что телеведущая подобрала те способы, которые действительно дают результаты.

«Ксения Бородина — большая молодец. Она просто подобрала для себя личную программу, которая ей реально помогает. Действительно, загар визуально делает девушку чуть тоньше. Кроме того, она получает удовольствие от лимфатического дренажа с помощью аппаратного массажа. Содовый раствор — это, наверное, индивидуальная особенность, которую она для себя придумала. Возможно, это тоже дает лимфатический дренаж. Главное, что она придумала для себя программу, свято в нее верит и худеет, как ей кажется. Может быть, так и есть, ведь психосоматику никто не отменял. И 80 процентов будет результата только за счет того, что мы верим в то, что делаем. Если такая программа реально помогает, это ее подход и у нее все получится», — пояснила Мойсенко.

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Однако, как отметила диетолог, нет универсальной программы для похудения большинства людей.