Чепурченко об атмосфере в «Выжить в Дубае»: «Заходишь в палатку — тут же перестают общаться»

Вячеслав Чепурченко признался корреспонденту Teleprogramma.pro, что предчувствовал свой скорый вылет из шоу.

По словам артиста, Виктория Боня, хоть и стала сходу ругаться с Джиганом и Оксаной Самойловой в шоу ТНТ «Выжить в Дубае», все-таки перебралась в палатку к ним.

«Ребята начали ночевать втроем. Я думаю, это главный показатель того, кто за кого проголосует. В какой-то момент они наигрались, наругались, пообзывались, побаловались, и им стало комфортно вместе. Они взрослые люди, у них много общего. Поэтому выбор пал на меня, так бывает», — рассказал Вячеслав Чепурченко.

В день голосования актер уже видел по манере общения с ним, что его путь на проекте предрешен.

«Я понимал это по взглядам, по диалогам. Было такое, что заходишь в палатку с компанией из 2–3 человек, они перестают общаться, отводят глаза, переводят тему разговора. Это все чувствуется, и принятое ими решение не было для меня секретом. В какой-то момент я спросил: «Будете за меня голосовать?» И мне прямо ответили: «Да, Слава».

Но я не очень понимаю переживаний на эту тему. Это игра в первую очередь. Мы приехали на шоу, и, понятное дело, что все тут перешептываются, все договариваются», — высказался Вячеслав Чепурченко.