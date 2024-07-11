Диетолог Мойсенко объяснила, с помощью каких «волшебных» иголок худеет Калашникова

Анна Калашникова призналась, какой метод похудения использует. Певица выложила в соцсетях видео, где ей поставлены в область живота специальные иголочки. Калашникова сообщила, что эта физиопроцедура убирает отечность, излишний аппетит и дает энергию.
Врач-диетолог Римма Мойсенко в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, что это иглорефлексотерапия, древний метод китайской медицины. В данном случае все тело разделено на меридианы, в согласии с которыми есть особые точки активного воздействия на структуры головного мозга.
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«И сейчас даже масла специальные продаются, с помощью которых околопупочную область массируют. Это лимфатический дренаж, который дает возможность быстрее выводить лишнюю жидкость из организма и токсические элементы из клеток. То есть человек уже визуально будет худее. И когда движение лимфы идет активно, значит клетка больше выводит, нежели получает, или успевает выводить накапливаемые токсины.
Эта программа хороша для людей, у которых накапливается лишнее количество жидкости в организме, благодаря чему человек просто начинает поправляться. Лишняя жидкость сдавливает жировые клетки и мешает процессу похудения. Но это больше индивидуальная программа, которая, конечно, очень хорошо помогает», — пояснила Мойсенко.
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