Диетолог Мойсенко объяснила, с помощью каких «волшебных» иголок худеет Калашникова

Анна Калашникова призналась, какой метод похудения использует. Певица выложила в соцсетях видео, где ей поставлены в область живота специальные иголочки. Калашникова сообщила, что эта физиопроцедура убирает отечность, излишний аппетит и дает энергию.

Врач-диетолог Римма Мойсенко в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, что это иглорефлексотерапия, древний метод китайской медицины. В данном случае все тело разделено на меридианы, в согласии с которыми есть особые точки активного воздействия на структуры головного мозга.

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