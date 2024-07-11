Боне удалось перещеголять топ-модель Амбросио, заявила косметолог Мухина: «Сильный участник гонки за молодостью»

Ирландского миллиардера Алекса Смерфита заметили в компании бывшего ангела Victoria's Secret Алессандры Амбросио. Бывший гражданский муж звезды «Дома-2» Виктории Бони и бразильская супермодель проводили время на морском побережье в Ибице. Пользователи решили, что у 39-летнего Смерфита и 43-летней Амбросио завязался роман.

Врач-косметолог Марият Мухина сравнила внешность Виктории и Алессандры. Пальму первенства она отдала нашей соотечественнице, несмотря на то что Боня сделала пластическую операцию.

«Если мы говорим о теперешней внешности Виктории Бони, то она дает фору Алессандре Амбросио на 100 очков вперед. Боня — сильный участник гонки за молодостью. Алессандра выглядит очень достойно и находится в прекрасной форме. Тем не менее возрастные маркеры на лице соответствуют ее паспортному возрасту 43 года. Механизмы старения ее не пощадили, и уже есть и заломы, и кольца Венеры на шее, депрессия скуловой связки, выраженная носослезная борозда, что вполне соответствует возрастным признакам старения. Боне удалось перещеголять манекенщицу и превзойти по минимуму возрастных маркеров на лице. Конечно, Виктория затмила девушку бывшего благодаря своей операции, но факт есть факт: хотя они и ровесницы, Боня выглядит на 10 лет моложе», — отметила специалист в беседе с Teleprogramma.pro.