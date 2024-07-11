Боне удалось перещеголять топ-модель Амбросио, заявила косметолог Мухина: «Сильный участник гонки за молодостью»

Ирландского миллиардера Алекса Смерфита заметили в компании бывшего ангела Victoria's Secret Алессандры Амбросио. Бывший гражданский муж звезды «Дома-2» Виктории Бони и бразильская супермодель проводили время на морском побережье в Ибице. Пользователи решили, что у 39-летнего Смерфита и 43-летней Амбросио завязался роман.
Врач-косметолог
«Если мы говорим о теперешней внешности Виктории Бони, то она дает фору Алессандре Амбросио на 100 очков вперед. Боня — сильный участник гонки за молодостью. Алессандра выглядит очень достойно и находится в прекрасной форме. Тем не менее возрастные маркеры на лице соответствуют ее паспортному возрасту 43 года.
Механизмы старения ее не пощадили, и уже есть и заломы, и кольца Венеры на шее, депрессия скуловой связки, выраженная носослезная борозда, что вполне соответствует возрастным признакам старения. Боне удалось перещеголять манекенщицу и превзойти по минимуму возрастных маркеров на лице. Конечно, Виктория затмила девушку бывшего благодаря своей операции, но факт есть факт: хотя они и ровесницы, Боня выглядит на 10 лет моложе», — отметила специалист в беседе с Teleprogramma.pro.
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Алессандра Амбросио. Фото: Global Look Press
Также, по ее словам, у экс-участницы «Дома-2» отсутствует носослезная борозда, которая у Алессандры делит щеку на две части.
«У Виктории щечки, как яблочки (так называемые яблочки молодости), благодаря лазерной СО2-шлифовке. Кожа имеет прекрасный тургор как на лице, так и на шее и в зоне декольте. Отсутствуют носогубные морщины благодаря имплантам», — добавила Марият Мухина.
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