Роза Сябитова: «Зелень не выращиваю вообще. И не готовлю с ней»

Роза Сябитова рассказала Teleprogramma.pro, что сама занимается в своем саду выращиванием цветов, ягод и томатов. Правда, у нее есть эксперты-консультанты.

Также возле ее особняка высажено много красивых деревьев и кустарников, которые создают потрясающую атмосферу. А вот зелень звезда шоу «Давай поженимся!» никогда не выращивала.

«Это из-за гастрономических привычек, которые идут с детства. Я не помню, чтобы мама или бабушка использовали в приготовлении пищи зелень. И меня не приучили. Не выращиваю и никогда не покупаю зелень. Только иногда, когда приходят гости, я на рынке беру петрушку и кинзу», — поделилась Роза Сябитова с изданием.

Также телесваха рассказала, что во время пандемии стала заниматься выращиванием томатов, эта теплица ее радует до сих пор. А вот с огурцами у нее отношения не сложились.