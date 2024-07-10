Эксперт Ансталь раскрыла, насколько вырастет стоимость отдыха для россиян в Сочи после введения нового налога с туристов

Российским регионам с 2025 года разрешили вводить туристический налог, который, по сути, заменит курортный сбор. Максимальная ставка налога в будущем году составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах и будет ежегодно увеличиваться на один процентный пункт. Минимальная сумма налога определена в 100 рублей в сутки.

Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала, насколько вырастет стоимость отдыха для россиян и можно ли будет туристам каким-то образом уйти от уплаты такого налога.

По словам эксперта, туристический налог уже введен в Объединенных Арабских Эмиратах. Он платится в сутки с номера в отеле, а не с человека. Такая же система будет работать и в РФ. Все зависит от стоимости номера за ночь.

«Если семья из четырех человека заехала в один номер, то, соответственно, налог заплатит со всех, исходя из стоимости размещения в сутки. В случае если семья будет жить в двух номерах, то заплатит в два раза больше. Например, за 10 ночей в отеле Сочи при стоимости номера 10 тысяч рублей вы отдадите за этот период 1000 рублей туристического налога. Поэтому туристический налог не будет как-то серьезно сказываться в финансовом плане на отдыхе. В формате той суммы, что в целом выходит за отпуск, это не столь ощутимая цифра», — отметила эксперт.

По ее словам, уйти от уплаты налога можно, если снимать какие-то частные квартиры и апартаменты.

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