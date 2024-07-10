Чепурченко о своем участии в «Выжить в Дубае»: «Это было круто! Когда еще со мной такое случится?»

Вячеслав Чепурченко не скрыл, что покинул проект «Выжить в Дубае» с обидой на то, что не смог проявить себя в полной мере. Однако журналисту Teleprogramma.pro артист сказал, что в любом случае шоу оставило у него на душе теплые чувства.

«В отличие от «Звезд в Африке», в «Выжить в Дубае» я уже не так близко к сердцу воспринимал происходящее. Поэтому в любом случае это было замечательное приключение. Нас привезли в Дубай, для нас устроили потрясающие конкурсы и испытания, классные декорации.

Это огромный, прекрасный квест, в котором я еще мог победить и заработать денег! Конечно, это было круто, а то, что я выбыл из игры, это дело второе. Самое главное, что это шоу оставило в моей жизни яркие воспоминания. Когда еще такое случится?» — поделился Вячеслав Чепурченко.