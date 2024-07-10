Данко призвал Меладзе не возвращаться в Россию: «Пусть едет в Тбилиси вместе с братом»

Перебравшийся несколько лет назад в Испанию певец Валерий Меладзе планирует вернуться в Россию. О своей мечте артист рассказал близкому окружению и родственникам. Он сообщил, что скучает по РФ, где прожил много лет, а жизнь за границей ему не нравится.

Певец Александр Фадеев (Данко), комментируя планы Меладзе, заявил, что ему безразлично, вернется ли тот обратно или нет.

«Я его не знаю и знать не хочу. Пусть едет к себе в Тбилиси вместе с братом. Там он будет более актуальным. На Западе он обычный гастарбайтер, никому не нужный престарелый певец. В России же он популярен. Здесь у него деньги, уважение и почет», — заявил Данко в беседе с Teleprogramma.pro.

По его мнению, если Валерий Меладзе и возобновит гастроли по России, аудитория поклонников артиста уменьшится в два раза.

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