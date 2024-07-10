Почему Чепурченко назвал себя «пушечным мясом»: «С первых дней мой голос ничего не решал»

Вячеслав Чепурченко не стал скрывать обиду, когда покидал шоу ТНТ «Выжить в Дубае». По словам актера, он так и не смог проявить себя в звездной команде.

И если бы ему суждено было выиграть, он бы отправился к «народникам». «Не хочется быть пушечным мясом», — заметил Вячеслав. Что это значит, мы попросили пояснить артиста.

«С самых первых дней мой голос ничего не решал из-за объединения четырех участников проекта. Если бы мы были сразу в равных условиях, то у меня был бы шанс добиться большего. Но даже при объединении с Торнике и Викторией нас было бы всего лишь трое. Чтобы ты ни сделал, эта четверка все равно решит по-своему. Это не совсем ситуация равноправной игры, это ситуация выживания», — высказался Teleprogramma.pro Чепурченко.