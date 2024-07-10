Равшана Куркова рассказала о своей бабушке: «Всю жизнь проработала врачом, помогала людям»

На Первом канале вновь транслируют сериал «А у нас во дворе…». Фильм пришелся по душе российскому зрителю. А те семейные ценности, которые транслирует с экрана героиня Равшаны Курковой Мавлюда в нынешние времена становятся крайне актуальными.

«Такие черты, как честность, неравнодушие, порядочность, внутренняя сила, деликатность, трезвый взгляд на вещи, широта души, внутренний стержень, трудолюбие — знакомы мне с детства. Всеми этими качествами обладала моя бабушка, и меня воспитывали, прививая именно эти черты. У аяжон (бабушки) было трое детей, она всю жизнь проработала врачом, помогала многим людям», — рассказала Равшана Куркова Teleprogramma.pro.

По словам актрисы, ее бабушка была решительной, справедливой, мудрой, сильной, честной, доброй. Этими качествами Равшана постаралась наделить и свою героиню. А чтобы образ Мвлюды приобрел еще и особенную материальную окраску, она надевала на съемки серьги, которые ей подарила любимая бабушка. Они являются для нее своеобразным талисманом удачи и, конечно же, семейной реликвией.