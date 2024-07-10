Критик Бабичев назвал лебединой песней новую композицию Льва Лещенко «Я вижу свет»

Лев Лещенко выпустил новую песню в своем исполнении. Она называется «Я вижу свет». Поклонники Лещенко отметили, что 82-летний певец, несмотря на преклонные годы, не растерял свой талант и еще может удивить публику.
Композицию и ее исполнение Лещенко по просьбе Teleprogramma.pro оценил музыкальный критик
«Песня жизнеутверждающая. Мне кажется, что это свойственно для артиста столь солидного возраста и статуса. Потому что он многое видел и может дать свою оценку происходящему. Поэтому здесь Лещенко органично выглядит, хотя по энергетике, может быть, песня больше подходит Григорию Лепсу.
Льву Валерьяновичу хочется петь позитивные, жизнеутверждающие композиции еще и потому, что он тяжело пережил пандемию ковида», — считает критик.
По его мнению, скорее всего, в ближайшее время артист завершит карьеру и покинет эстраду. Лещенко минувшей весной признавался, что после болезни и в силу возраста ему уже тяжело выступать.
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«Я вижу свет» — это своеобразная лебединая песня, к ней можно относиться как к итогу того, что Лев Лещенко сделал на эстраде. Это как последняя глава в книге под названием «Моя жизнь на эстраде». Если записано с таким посылом, то это вполне мотивирующая история.
Таких песен должно быть побольше. Лещенко в любом случае молодец, что в последнее время находит в себе силы выступать и что-то записывать. Дай Бог ему здоровья», — заявил Бабичев.
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