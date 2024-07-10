Критик Бабичев назвал лебединой песней новую композицию Льва Лещенко «Я вижу свет»

Лев Лещенко выпустил новую песню в своем исполнении. Она называется «Я вижу свет». Поклонники Лещенко отметили, что 82-летний певец, несмотря на преклонные годы, не растерял свой талант и еще может удивить публику.

Композицию и ее исполнение Лещенко по просьбе Teleprogramma.pro оценил музыкальный критик Евгений Бабичев .

«Песня жизнеутверждающая. Мне кажется, что это свойственно для артиста столь солидного возраста и статуса. Потому что он многое видел и может дать свою оценку происходящему. Поэтому здесь Лещенко органично выглядит, хотя по энергетике, может быть, песня больше подходит Григорию Лепсу. Льву Валерьяновичу хочется петь позитивные, жизнеутверждающие композиции еще и потому, что он тяжело пережил пандемию ковида», — считает критик.

По его мнению, скорее всего, в ближайшее время артист завершит карьеру и покинет эстраду. Лещенко минувшей весной признавался, что после болезни и в силу возраста ему уже тяжело выступать.

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