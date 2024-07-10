Чепурченко: «Пришла идея не идти обиженным на испытания в «Выжить в Дубае»

Вячеслав Чепурченко рассказал сайту Teleprogramma.pro, что для него не было секретом решение его членов команды на «Выжить в Дубае» отправить его на финальные испытания.

По поведению ребят он понимал, что именно его имя произнесут после голосования ведущие. Так и произошло. Далее Вячеслав неожиданно для зрителей заявил, что сам принял такое решение.

«Пришла идея не идти обиженным и оскорбленным на испытания. Хотя на что тут обижаться и оскорбляться? Это ведь часть игры, ничего тут не поделаешь. Поэтому и было мной принято такое решение. Я подумал: вместо того, чтобы идти с опущенными глазами, я, наоборот, сделаю так, как будто я сам вызвался, дабы показать сопернику, который пойдет против меня, свою силу, уверенность в себе и веру в то, что я смогу победить», — поведал артист.