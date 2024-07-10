Анита Цой о своем саде без капли химии: «Люблю пышность во всем!»

Анита Цой рассказала сайту Teleprogramma.pro, что сад в ее жизни занимает особенное место. Он насчитывает 26 видов овощей, ягод и фруктов. При этом певица никогда не использует химию, только натуральные удобрения и средства против вредителей!

Ей интересно наблюдать, как растения развиваются, цветут, дарят плоды и даже благородно погибают.

Работая на земле, Анита Цой отвлекается от проблем и тяжких мыслей, релаксирует. Певица убеждена, что сад является отражением характера и души человека.

«В молодости я была взбалмошной, спонтанной. И сад у меня был такой же. Но с годами я помудрела, научилась планированию. И сад стал такой же. А еще я люблю пышность во всем. И растения у меня именно такие!» — поведала артистка.