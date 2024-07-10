Чепурченко — о своих чувствах на финале «Выжить в Дубае»: «Ощущение, что тебя отпустили»

Как бы ни говорили звезды в шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ, что это всего лишь игра, чувства отключить по щелчку получается не всем.

Актер Вячеслав Чепурченко признался сайту Teleprogramma.pro, что ему было неприятно услышать свое имя, когда был озвучен итог голосования звезд в четвертой серии телешоу.

«Почему-то в этот момент кажется, что ты уже проиграл. Хотя, конечно, у тебя впереди еще малое испытание, но внутренне отчего-то в данной ситуации «стакан наполовину был пуст». Хотя я всегда настроен позитивно, тут было какое-то ощущение, что тебя уже немножко отпустили», — высказался актер.