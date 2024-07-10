О планах Меладзе выступать в России — ясновидящая Джулия Лу: «Назад ничего не вернуть, набивает себе цену»

Певец Валерий Меладзе, живущий сейчас в Испании, пообещал родственникам, что вернется в Россию, где прожил много лет.
Артист устал выступать на чужбине и мечтает давать концерты в РФ, рассказал журналистам источник из его окружения.
Экстрасенс, ясновидящая
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
«В 2025 году он будет чаще посещать РФ и где-то, наверное, к 2027 году, начнет пробовать выйти на российскую сцену. Но он уже не будет никому интересен и популярен не будет.
Ожидания и те планы, которые он себе строит, это уже несбыточно. И то, что он сказал родственникам, больше его напыщенность, чем правда. Меладзе понимает, что уже назад ничего не вернуть, но как бы сам набивает себе цену», — рассказала ясновидящая.
Читайте также: