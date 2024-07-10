О планах Меладзе выступать в России — ясновидящая Джулия Лу: «Назад ничего не вернуть, набивает себе цену»

Меладзе много лет прожил в России. Фото: Global Look Press

Певцу не нравится выступать за границей.

Певец Валерий Меладзе, живущий сейчас в Испании, пообещал родственникам, что вернется в Россию, где прожил много лет. 

Артист устал выступать на чужбине и мечтает давать концерты в РФ, рассказал журналистам источник из его окружения.

Экстрасенс, ясновидящая Джулия Лу заявила, что в этом году Валерий Меладзе в Россию точно не вернется. 

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«В 2025 году он будет чаще посещать РФ и где-то, наверное, к 2027 году, начнет пробовать выйти на российскую сцену. Но он уже не будет никому интересен и популярен не будет. 

Ожидания и те планы, которые он себе строит, это уже несбыточно. И то, что он сказал родственникам, больше его напыщенность, чем правда. Меладзе понимает, что уже назад ничего не вернуть, но как бы сам набивает себе цену», — рассказала ясновидящая.

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