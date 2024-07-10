О планах Меладзе выступать в России — ясновидящая Джулия Лу: «Назад ничего не вернуть, набивает себе цену»

Певец Валерий Меладзе, живущий сейчас в Испании, пообещал родственникам, что вернется в Россию, где прожил много лет.

Артист устал выступать на чужбине и мечтает давать концерты в РФ, рассказал журналистам источник из его окружения.

Экстрасенс, ясновидящая Джулия Лу заявила, что в этом году Валерий Меладзе в Россию точно не вернется.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль» .