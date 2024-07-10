Наталья Бондарчук: «Я в ужасе от того, что Богомолову в наше время отдали Театр Виктюка»

Новый худрук Театра Романа Виктюка режиссер Константин Богомолов переименовал учреждение. Теперь официально оно называется «Театр-сцена «Мельников» — в честь построившего здание архитектора-авангардиста. В театре будут ставить спектакли разные режиссеры. При этом большую часть постановок Виктюка уберут из репертуара.

Ряд кинокритиков считает, что, по сути, Театр Романа Виктюка прекратил свое существование и это будет уже совсем другая площадка. В Сети появилась петиция с призывом снять Богомолова с должности худрука и вернуть театру изначальное имя.

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук подвергла критике решение Константина Богомолова.

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