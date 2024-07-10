Поргина отреагировала на решение Богомолова убрать имя Виктюка из названия театра: «Мне грустно»

Московский театр Романа Виктюка сменил название. Как сообщил его новый худрук Константин Богомолов, теперь учреждение официально называется «Театр-сцена «Мельников». Театр переименовали в честь архитектора-авангардиста Константина Мельникова.

Часть постановок Виктюка и других режиссеров уберут из репертуара, в их числе спектакль «Служанки».

Некоторые театральные критики считают, что приход Богомолова и переименование означают, что Театр Романа Виктюка, каким он был, прекратит свое существование.

Отчасти с таким мнением согласна заслуженная артистка РФ Людмила Поргина. Она сравнила ситуацию с театром «Ленком» после смерти Марка Захарова.

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