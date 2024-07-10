Поргина отреагировала на решение Богомолова убрать имя Виктюка из названия театра: «Мне грустно»

Московский театр Романа Виктюка сменил название. Как сообщил его новый худрук Константин Богомолов, теперь учреждение официально называется «Театр-сцена «Мельников». Театр переименовали в честь архитектора-авангардиста Константина Мельникова.
Часть постановок Виктюка и других режиссеров уберут из репертуара, в их числе спектакль «Служанки».
Некоторые театральные критики считают, что приход Богомолова и переименование означают, что Театр Романа Виктюка, каким он был, прекратит свое существование.
Отчасти с таким мнением согласна заслуженная артистка РФ Людмила Поргина. Она сравнила ситуацию с театром «Ленком» после смерти Марка Захарова.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
«Театр «Ленком Марка Захарова» уже не такой, как раньше был. Виктюк тоже делал очень оригинальные спектакли. Я не поклонница таланта Богомолова. Я не понимаю, чем он занимается в искусстве. У Виктюка я все понимала, его направление — яркое, очень своеобразное. А что будет теперь, я не знаю. Мне лично грустно», — заявила Поргина в беседе с Teleprogramma.pro.
Читайте также: