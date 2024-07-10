Чепурченко — о голосовании звезд против него: «Я рад, что они это сделали без унижения»

Актер Вячеслав Чепурченко заверил журналиста Teleprogramma.pro в том, что не считает обидным сговор звезд против него в шоу «Выжить в Дубае».

Напомним, за то, чтобы артист отправился в испытания на вылет, проголосовало большинство членов его команды. Увы, Чепурченко покинул проект ТНТ в четвертой серии.

«Если честно, я не очень разделяю переживания участников шоу, когда голосуют за них. Нам всем приходится периодически бывать в ситуации, когда мы вынуждены отдавать свой голос за того или иного человека. В любом случае есть шанс 50 на 50 — проиграть и выиграть на испытаниях. Но я рад, по крайней мере, что они это сделали без унижения, как с предыдущими участницами, и на меня никто не выливал ушат помоев. Все было чинно, мирно, спокойно, даже местами позитивно», — сказал Вячеслав Чепурченко.

Актер заявил, что у него нет обиды на звезд, но ему неприятно, что с самого начала у него были «птичьи права». По большому счету он изначально не мог никак влиять на ход игры, потому что моментально сложилась коалиция из четверых человек (Джиган, Оксана Самойлова, Надя Сысоева, Саша Стоун). И, поскольку их было большинство, они и поворачивали игру в нужном для них направлении.