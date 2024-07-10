Куркова объяснила, почему ее героиня из «А у нас во дворе...» полюбила Каленого: «Чувство справедливости»

Сейчас на Первом канале идет детективный сериал «А у нас во дворе...», где крутой сюжет с приключенческими и одновременно любовными линиями закручивается в одном городском дворе.

Роль дворничихи, которая потеряла своего мужа, играет Равшана Куркова. Полицейского на пенсии, который берется ей помогать, — Сергей Пускепалис, трагически погибший в ДТП.

Взаимоотношения Каленого и Мавлюды с самого начала нельзя назвать простыми и понятными. Равшана Куркова рассказала Teleprogramma.pro, почему столь разные герои смогли полюбить друг друга.

«Может, потому что они схожи в главном — в неравнодушие к людям, у них у обоих обостренное чувство справедливости. Это два очень одиноких, гордых, сложных человека, симпатия между которыми возникла не сразу. Но тем крепче и ценнее та связь, которая возникает между ними в процессе их общения», — рассудила Куркова.

Актриса полагает, что ее героиню и героя Пускепалиса связало сразу несколько составляющих, от желания заботиться о ком-то, до уважения и доверия. Также их чувства разгорелись во многом из-за общего дела, которым они стали заниматься. Звезда заметила, что, в принципе, любовь — чувство сложное, какой-то единой формулы для него не существует.

Во втором сезоне герои часто ссорятся и обижаются друг на друга. Равшана считает, что в этот момент они проходят притирку. В новом они уже вышли из статуса соседей, стали единой семьей.

«И, как и в каждой семье, у них случаются разные ситуации. Надо еще понимать, что это, в хорошем смысле слова, несовременные люди — они не могут обсуждать все и проговаривать какие-то проблемы вслух, если дело касается деликатных тем. От этого возникают недомолвки, неловкие ситуации, на которые они сами пока не понимают, как реагировать», — рассудила актриса.