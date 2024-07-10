Педагог по вокалу Комлевская оценила вокальные данные 18-летней невесты Лепса: «Приятный тембр»

61-летний Григорий Лепс с недавних пор везде появляется в сопровождении 18-летней Авроры Киба. В «Шоу Воли» на ТНТ он признался, что у них отношения. Но пока только дружеские: девушка, дескать, не торопится подпускать его ближе.

При таком раскладе неудивительно, что люди тут же стали говорить про возможный пиар-ход со стороны Авроры. Якобы наверняка все это делается для раскручивания имени девушки. И вот-вот она запоет.

Что ж, дождались, первый ролик с пением юной пассии Лепса уже появились в Сети. Пока Киба поет на частной вечеринке. Но не исключено, что это только начало великого музыкального пути чаровницы.

«У девушки точно есть музыкальность, чувство ритма, хорошо выделяет голосом ритмические акценты, приятный, мягкий, бархатистый тембр голоса непосредственно в этой песне. Хорошее исполнение», — прокомментировала для Teleprogramma.pro талант Авроры Киба Анна Комлевская , педагог по вокалу, автор уникальной программы развития голоса.