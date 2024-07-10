Актер Бургазлиев наделил героя из «Ищейки» своими качествами: «За пределами стен морга у него яркая жизнь»

Герой Дениса Бургазлиева ведет насыщенную жизнь после работы. Фото: пресс-служба Первого канала

Актер сыграл эксперта-криминалиста Марата Хайдарова.

На Первом канале начался показ популярного сериала «Ищейка», три сезона которого снял режиссер Дмитрий Брусникин. 

Главную роль начальника уголовного розыска исполнила Анна Банщикова, а эксперта-криминалиста, капитана Марата Хайдарова, сыграл Денис Бургазлиев. 

В интервью Teleprogramma.pro актер рассказал, что, работая над ролью, наделил героя интересными качествами, в том числе «привил» ему свою любовь к мотоциклам, поскольку сам настоящий байкер.

Уходя с работы, из морга, по словам актера, у его персонажа начинается другая, яркая жизнь. Он также слушает соответствующую своему характеру музыку. 

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Для съемок мне достали переделанный Suzuki Intruder. Я просил, чтобы мотоцикл был нарядным. Реквизиторы подогнали мне настолько нарядный байк, что на нем ездишь, как на новогодней елке», — поделился Бургазлиев. 

Читайте также:

Читайте также