Актер Бургазлиев наделил героя из «Ищейки» своими качествами: «За пределами стен морга у него яркая жизнь»

На Первом канале начался показ популярного сериала «Ищейка», три сезона которого снял режиссер Дмитрий Брусникин.
Главную роль начальника уголовного розыска исполнила Анна Банщикова, а эксперта-криминалиста, капитана Марата Хайдарова, сыграл Денис Бургазлиев.
В интервью Teleprogramma.pro актер рассказал, что, работая над ролью, наделил героя интересными качествами, в том числе «привил» ему свою любовь к мотоциклам, поскольку сам настоящий байкер.
Уходя с работы, из морга, по словам актера, у его персонажа начинается другая, яркая жизнь. Он также слушает соответствующую своему характеру музыку.
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«Для съемок мне достали переделанный Suzuki Intruder. Я просил, чтобы мотоцикл был нарядным. Реквизиторы подогнали мне настолько нарядный байк, что на нем ездишь, как на новогодней елке», — поделился Бургазлиев.
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