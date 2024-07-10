Как Екатерина Андреева обезвредила маньяка силой мысли, пояснила психолог Сурина: «Короткая амнезия»

Ведущая программы «Время» Екатерина Андреева рассказала в интервью, что много лет назад с ней произошел удивительный случай. Она одолела преследующего ее поздним вечером после работы маньяка силой мысли.

Андреева заявила, что включила энергетическую силу мысли и дистанционно отбросила мужчину на несколько метров. Он упал, а Екатерина быстро села в автомобиль и уехала.

Психолог Ангелина Сурина считает, что у телеведущей могла быть кратковременная потеря памяти из-за сильного стресса и она просто не помнит, как ударила злоумышленника.

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