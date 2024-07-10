Как Екатерина Андреева обезвредила маньяка силой мысли, пояснила психолог Сурина: «Короткая амнезия»

Ведущая программы «Время» Екатерина Андреева рассказала в интервью, что много лет назад с ней произошел удивительный случай. Она одолела преследующего ее поздним вечером после работы маньяка силой мысли.
Андреева заявила, что включила энергетическую силу мысли и дистанционно отбросила мужчину на несколько метров. Он упал, а Екатерина быстро села в автомобиль и уехала.
Психолог
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«Скорее всего, она в состоянии аффекта его либо стукнула, либо как-то оттолкнула и потом села в машину. А потом сама не вспомнила даже, как он упал и что происходило. И у нее сформировалось в голове, что это сила мысли. И так мозг запомнил. Потому что наш мозг стирает самый страшный и шоковый момент, чтобы не травмировать. Поэтому получается такая короткая амнезия. Думаю, что у нее сработали именно защитные функции психики.
Мозг работает так, чтобы нас защитить. Он иногда обманывает для того, чтобы человек не сошел с ума, это инстинкт самосохранения. Поэтому самые страшные моменты иногда мозг просто блокирует. Человек не помнит и может додумать, либо заменить это воспоминание на что-то похожее и еще, чтобы не чувствовать себя жертвой, наделить себя волшебными способностями. И это дает человеку внутренний ресурс», — пояснила специалист в беседе с Teleprogramma.pro.
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