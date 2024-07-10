Психолог Сурина о 65-летней Мадонне, показавшей нового молодого бойфренда: «Чувствует себя девочкой»

65-летняя Мадонна представила публике своего нового избранника. Бойфрендом певицы оказался молодой человек 25–30-летнего возраста и спортивного телосложения. Ранее Мадонна рассталась с 30-летним боксером Джошем Поппером.

По мнению психолога Ангелины Суриной , певица не пытается в отношениях с молодыми любовниками брать на себя роль «мамочки», которая ищет «сыночка».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль» .

«На самом деле это стереотип. Очень часто бывает, что женщина, когда выбирает себе мужчину младше, как будто бы переносится в тот же возраст и чувствует себя на равных с ним. Это когда говорят, что душа молода и не хочется воспринимать свой возраст и стареющее тело. И она где-то остановилась на 25–30 годах, примерно такие ей нравятся. То есть здесь, скорее всего, именно с молодыми она начинает чувствовать себя моложе.

И большой накачанный мужчина создает иллюзию, что он старше нее. И она может с ним быть девочкой, чувствовать себя младше даже, чем этот парень. И выбирает она именно атлетов, потому что они дают ощущение силы. А значит, она ищет как бы сильнее себя, хотя бы визуально или, может быть, частично по характеру, чтобы брать оттуда энергию, чувствовать себя молодой, энергичной. И вполне возможно, что это ее фишка, ее способ как раз таки сохранять молодость», — заявила Сурина в беседе с Teleprogramma.pro.