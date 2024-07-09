Профайлер Филатов резюмировал: «У Бони эффект поведенческой конфирмации»

Четвертый выпуск шоу ТНТ «Выжить в Дубае» поразил многих зрителей. Виктория Боня, которая с первых выпусков попала в оппозицию к лидерскому составу коллектива шоу, неожиданно вступила в коалицию Саши Стоуна, Нади Сысоевой, Джигана и Оксаны Самойловой. И проголосовала против Славы Чепурченко.

Вячеслав Чепурченко сказал журналисту Teleprogramma.pro, что это произошло из-за того, что Виктория Боня стала спать в одной палатке с рэпером и его женой и сдружилась с ними. Но у Виктории Бони на этот счет оказалась своя версия.

Она заявила в своем телеграме, что ребята оценили ее наблюдательность на состязаниях в шоу и решили, что не будут за нее голосовать. Мнение, конечно, интересное, но нам показалось странным, что Виктория Боня опускает глаза, когда раскрывает свою версию. Издание обратилось за комментарием к профайлеру Алексею Филатову , основателю Академии профайлинга.

«Строго говоря, это не ложь, а эффект поведенческой конфирмации. Мозг ярко истероидных людей, таких как Боня, автоматически приписывает все (в том числе и случайные) заслуги как результат собственной деятельности («я сделала так, чтобы мы выиграли»). А весь негатив списывает на неблагоприятные обстоятельства (например, «мы проиграли из-за ретроградного Меркурия и плохой погоды»)», — высказался эксперт.