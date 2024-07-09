О похудении Бони на 10 кг — диетолог Мойсенко: «Прошла хорошую программу!»

Виктория Боня похудела примерно на 10 кг ради экспедиции — восхождения на Манаслу, гору-восмитысячник. Звезда уверена, что с малым весом ей будет проще подниматься в горы.

Светская львица рассказала Teleprogramma.pro, что для этого она прошла две процедуры детокса в клинике, после чего врачи обеспечили ее поддерживавшими капельницами. Также перенесла восьмидневную процедуру дуоденального зондирования, чтобы прочистить протоки печени.

А как расценит такой метод похудения специалист? Насколько процессы, которые описала Боня, целесообразны? Эти вопросы мы задали врачу-диетологу, кандидату медицинских наук Римме Мойсенко.

«Читатели должны понимать, что детокс Виктория Боня прошла под наблюдением врачей после обследования. В современные клиники люди действительно могут обратиться с желанием сбросить вес. Врачи прописывают клиенту программу детоксикации, которая обычно включает программу питания и программу капельных введений препаратов. Это невероятная поддержка организма витаминами, витаминно-минеральными комплексами и комплексами, направленными на детоксикацию определенных систем в организме. Эта программа индивидуально подбирается для каждого человека. Она оправдана», — прокомментировала врач.

Римма Мойсенко также заметила, что дуоденальное зондирование на самом деле помогает людям сбросить вес, но только тем, у кого есть застои желчи.