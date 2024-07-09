Новую прическу 65-летней Гузеевой оценила стилист Юрина: «Выглядит моложе, но есть важный нюанс»

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что нарастила волосы. Фото с новой прической она разместила в своих соцсетях. Гузеева также высказала мнение, что короткие волосы старят женщин. Телеведущая заявила, что ошибалась, когда делала короткую стрижку.

Имидж-дизайнер, цветоаналитик, амбассадор Всероссийского сообщества стилистов Елена Юрина считает, что с длинными волосами Лариса Гузеева, безусловно, выглядит моложе.

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«Длинные волосы зрительно вытягивают лицо, создают более юный и свежий образ. Высказывание Гузеевой о том, что короткие волосы старят женщин, является довольно распространенным мнением. Действительно, короткая стрижка может визуально добавлять возраст, так как обрамляет лицо более плотно. Однако это во многом зависит от особенностей внешности конкретной женщины.

Но есть важный нюанс. Длинные, особенно темные волосы, обрамляющие лицо, могут создавать эффект дополнительных теней и визуально подчеркивать морщины, что в итоге может прибавлять года», — заявила эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.