Таролог Горшкова — о Пугачевой и Кушанашвили: «Поддерживает и переживает за старый конфликт»

Отар Кушанашвили рассказал, что его морально поддерживает Алла Пугачева, периодически звоня в больницу, где он сейчас находится. Таролог Анна Горшкова подтвердила этот факт.

«Отар Кушанашвили испытывает очень нежные чувства к Алле Борисовне. Карты показывают, что он ее воспринимает как женщину, с которой можно поделиться своими проблемами, трудностями, которая готова поддержать. Но он при этом осознает, что Алла Борисовна — человек статусный, не просто приятельница.

Вижу, что Алла Борисовна искренне сочувствует Отару Кушанашвили. Она до сих пор отчасти переживает за непростой момент в их отношениях, когда у них произошел конфликт», — прокомментировала таролог, сделав расклад на звезд специально для Teleprogramma.pro.