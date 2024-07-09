Брэду Питту, который в 60 лет выглядит на 30, позавидовал хирург Плахотин: «Великолепная генетика»

В Сети появились новые фотографии 60-летнего голливудского актера Брэда Питта. Журналисты засняли звезду на съемочной площадке. Питт сыграет бывшего гонщика в спортивной драме. Пользователи отмечают, что на снимках Брэд Питт выглядит очень молодо, как будто сбросил сразу 20 или даже 30 лет. Некоторые предположили, что актер воспользовался услугами пластического хирурга.

Однако, как считает пластический хирург Владимир Плахотин, никаких операций артист не делал.

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