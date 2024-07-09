Брэду Питту, который в 60 лет выглядит на 30, позавидовал хирург Плахотин: «Великолепная генетика»

В Сети появились новые фотографии 60-летнего голливудского актера Брэда Питта. Журналисты засняли звезду на съемочной площадке. Питт сыграет бывшего гонщика в спортивной драме. Пользователи отмечают, что на снимках Брэд Питт выглядит очень молодо, как будто сбросил сразу 20 или даже 30 лет. Некоторые предположили, что актер воспользовался услугами пластического хирурга.
Однако, как считает пластический хирург
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«Я уверен, Питт со своим лицом вообще ничего не делал. Нет ни ботокса, ни тем более каких-либо пластических операций. Потому что у него на фото прошлых лет не видно никаких резких изменений. У Брэда Питта великолепная генетика, и лицо — это показатель образа жизни, который ведет человек.
То есть он ведет нормальный образ жизни: не пьет, не курит, высыпается, находится в гармонии с собой и самое главное — занимается своим здоровьем. Питт посвящает здоровью колоссальное количество времени, и максимальное количество материальных ресурсов у него идет на здоровье. Это и спорт, и массажисты. Поэтому он выглядит так хорошо. То есть это просто здоровый, прекрасный образ жизни. Он молодец. Надо брать пример. Я ему искренне завидую», — заявил Владимир Плахотин в беседе с Teleprogramma.pro.
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