Кинокритик Шнейдеров о съемках сиквела «Дьявол носит Prada»: «Хороший режиссер может вытащить даже неудачный сценарий»

Disney работает над сиквелом культового фильма «Дьявол носит Prada». В картине в роли Миранды Пристли вновь снимется Мэрил Стрип. Согласие на съемки также дала Эмили Блант. О решении Энн Хэтэуэй пока ничего не известно. Также нет информации, кто станет режиссером.

Кинокритик Давид Шнейдеров считает, что продолжение комедийной драмы может быть как успешным, так и провалиться в прокате — все зависит от таланта режиссера.

«Сиквел — это обоюдоострая вещь. Она может быть удачнее даже первой части. Два простых примера: «Крестный отец – 2» лучше «Крестного отца» и «Терминатор-2» лучше «Терминатора». Бывает и такое, что продолжение фильма значительно хуже оригинала. Насколько сиквел «Дьявол носит Prada» будет интересным, зависит от автора сценария и от режиссера. Понятно, что Мэрил Стрип — это знак качества, Энн Хэтэуэй — знак качества. Вопрос только в режиссере. Потому что хороший режиссер может вытащить любой, даже не самый удачный сценарий. Плохой режиссер может грохнуть даже творение гения», — заявил кинокритик в беседе с Teleprogramma.pro.

Он напомнил, что первый фильм был успешный и привлек зрительскую аудиторию. Поэтому первоначальный старт продолжения ленты будет хорошим, предположил эксперт.

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