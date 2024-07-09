Кинокритик Шнейдеров о съемках сиквела «Дьявол носит Prada»: «Хороший режиссер может вытащить даже неудачный сценарий»

Disney работает над сиквелом культового фильма «Дьявол носит Prada». В картине в роли Миранды Пристли вновь снимется Мэрил Стрип. Согласие на съемки также дала Эмили Блант. О решении Энн Хэтэуэй пока ничего не известно. Также нет информации, кто станет режиссером.
Кинокритик
«Сиквел — это обоюдоострая вещь. Она может быть удачнее даже первой части. Два простых примера: «Крестный отец – 2» лучше «Крестного отца» и «Терминатор-2» лучше «Терминатора». Бывает и такое, что продолжение фильма значительно хуже оригинала.
Насколько сиквел «Дьявол носит Prada» будет интересным, зависит от автора сценария и от режиссера. Понятно, что Мэрил Стрип — это знак качества, Энн Хэтэуэй — знак качества. Вопрос только в режиссере. Потому что хороший режиссер может вытащить любой, даже не самый удачный сценарий. Плохой режиссер может грохнуть даже творение гения», — заявил кинокритик в беседе с Teleprogramma.pro.
Он напомнил, что первый фильм был успешный и привлек зрительскую аудиторию. Поэтому первоначальный старт продолжения ленты будет хорошим, предположил эксперт.
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«Дальше — второй уикенд, которым уже, собственно, определяется прокат. Здесь успех или неуспех зависит от сарафанного радио», — резюмировал Давид Шнейдеров.
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