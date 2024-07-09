Онколог Черемушкин рассказал, какую раковую опухоль могли обнаружить у 85-летнего Леонида Каневского

У знаменитого актера и телеведущего Леонида Каневского, по данным СМИ, обнаружили злокачественную опухоль в районе малого таза.

Однако удалять новообразование не стали, в том числе из-за преклонного возраста Каневского. 85-летний телеведущий пока будет наблюдаться у онколога.

Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, что существуют разные методы лечения возрастных пациентов.

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«Зависит от того, рак какого органа. Чаще всего — это простата. А для нее как раз существует большой арсенал средств: гормонотерапия, лучевая терапия. Много чего, выбор большой без операции. Поэтому, я думаю, врачи решат, что подходит.

И прогноз там неплохой, в принципе, по результатам лечения. Пожелаем ему удачи, чтобы все было хорошо. В пожилом возрасте могут появляться такие проблемы. Вопрос только в том, чтобы вовремя выявить и качественно полечить», — заявил Черемушкин.