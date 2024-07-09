Почему Пышненко терпит унижения от Сердюкова, объяснил профайлер: «Николай — лидер, но Иван затаил обиду»

Николай Сердюков ведет себя как лидер команды. Фото: ТВ-3

Блогер назвал комика толстым и бесполезным.

После проигрыша «Племени медведей» во втором выпуске шоу «Последний герой» между комиком Иваном Пышненко и блогером Николаем Сердюковым произошел конфликт. 

В ходе соревнований участникам надо было пройти по доскам, закрепленным над водой, взять предметы из лодки и принести на берег. Пышненко во время прохождения несколько раз упал в воду. Сердюков назвал его толстым и бесполезным для команды. Иван в ответ попытался все обернуть в шутку.

Профайлер Алексей Филатов объяснил, почему Пышненко позволяет блогеру так обращаться с собой.

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«Иван Пышненко терпит унижения от Сердюкова потому, что тот для команды — лидер. Это, кстати, один из главных биологических признаков лидерства: если лидер унижает члена команды и ему за это никто ничего не сделает, то лидер — он. 

Да, лидерство Сердюкова во многом токсичное, но в жестких условиях игры может быть эффективным, хоть и имеет такие побочные эффекты. И в этом случае Ивану ничего не остается как перевести ситуацию в юмор. Хотя это он не забудет и затаит обиду. Если через некоторое время таких обид будет много, и не только у Ивана, в команде наступит кризис», — считает эксперт.

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