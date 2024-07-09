Почему Пышненко терпит унижения от Сердюкова, объяснил профайлер: «Николай — лидер, но Иван затаил обиду»

После проигрыша «Племени медведей» во втором выпуске шоу «Последний герой» между комиком Иваном Пышненко и блогером Николаем Сердюковым произошел конфликт.

В ходе соревнований участникам надо было пройти по доскам, закрепленным над водой, взять предметы из лодки и принести на берег. Пышненко во время прохождения несколько раз упал в воду. Сердюков назвал его толстым и бесполезным для команды. Иван в ответ попытался все обернуть в шутку.

Профайлер Алексей Филатов объяснил, почему Пышненко позволяет блогеру так обращаться с собой.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль» .