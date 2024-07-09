Лось из «Последнего героя» рад, что стал вождем, сообщил профайлер Филатов: «Мнение остальных его не волнует»

Покинувшая шоу «Последний герой» Кристина Захарова передала полномочия вожака «Племени волков» Александру Лосю. Захарова пожаловалась на проблемы с легкими и сильную слабость. Врач не нашел у нее серьезного заболевания, но Захарова решила уйти с проекта, чтобы не рисковать здоровьем.
Однако когда ведущая Ксения Бородина спросила о причине отсутствия Захаровой, Лось дал странный ответ. Он заявил, что у Кристины заболел живот, так как ее просквозило, поэтому она отправилась домой. Также Александр пообещал, что, несмотря на его статус вождя, в команде будет равноправие.
Профайлер
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
«Лось, конечно, врет. Во-первых, точно видно, что он морально готовился к этой речи и она не была для него неподготовленной. Потирание рук, расфокусировка взгляда, избегание зрительного контакта и сомнительная версия (болит живот, ее просквозило) — все в пользу осознанной лжи.
По поводу равноправия — это явно не будет волновать Лося. Стиль его управления будет сильно авторитарен с пренебрежением к другим альтернативным мнениям. Так что это просто слова. Он считает: меньше народу — меньше конкуренции», — отметил эксперт.
Читайте также: