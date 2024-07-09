Лось из «Последнего героя» рад, что стал вождем, сообщил профайлер Филатов: «Мнение остальных его не волнует»

Покинувшая шоу «Последний герой» Кристина Захарова передала полномочия вожака «Племени волков» Александру Лосю. Захарова пожаловалась на проблемы с легкими и сильную слабость. Врач не нашел у нее серьезного заболевания, но Захарова решила уйти с проекта, чтобы не рисковать здоровьем.

Однако когда ведущая Ксения Бородина спросила о причине отсутствия Захаровой, Лось дал странный ответ. Он заявил, что у Кристины заболел живот, так как ее просквозило, поэтому она отправилась домой. Также Александр пообещал, что, несмотря на его статус вождя, в команде будет равноправие.

Профайлер Алексей Филатов , проанализировав поведения Лося, заявил, что тот лжет.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль» .